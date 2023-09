Marcelo Fernandes faz treino tático e começa a esboçar o Santos para pegar o Vasco

Marcelo Fernandes ganhou um voto de confiança após o triunfo na última rodada e estará no banco de reservas contra os cariocas. O clube, contudo, ainda busca um treinador para ajudar na permanência na elite do futebol brasileiro.

O elenco alvinegro volta aos treinos na segunda-feira (25). O embate contra o Vasco terá torcida depois de o STJD conceder efeito suspensivo ao time paulista após punir o clube com dois jogos com portões fechados, por objetos arremessados no campo no jogo contra o Grêmio.

O Peixe está na 17ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os cariocas estão em 18º, com 23, e possuem um jogo a menos.