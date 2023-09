Lyon perde para o líder Stade Brestois e segue sem vencer pela Ligue 1

Neste sábado, o Lyon visitou o Stade Brestois pela sexta rodada do Campeonato Francês e perdeu por 1 a 0, com gol de Steve Mounié na reta final do confronto.

Com o resultado, o Stade Brestois fica na liderança da Ligue 1, com 13 pontos. Já o Lyon segue na parte de baixo da tabela e estaciona no 16º posto, com dois pontos somados em seis jogos. São dois empates e quatro derrotas neste início de temporada para o tradicional clube francês.

O próximo compromisso do Lyon será no dia 1º de outubro, às 8 horas (de Brasília), contra o Reims fora de casa. Já o Stade Brestois vai visitar o Nice, também no dia 1º, às 10 horas.