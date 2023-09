Luxa pede para torcida do Corinthians apoiar jogadores na semifinal da Sul-Americana: "Não precisa me abraçar"

O técnico Vanderlei Luxemburgo deixou um recado para a torcida do Corinthians após a vitória por 1 a 0 contra a equipe do Botafogo, nesta última sexta-feira. O treinador pediu para a Fiel apoiar os jogadores na semifinal da Copa Sul-Americana, mesmo que exista uma desconfiança em relação ao seu trabalho. Luxa disse que os torcedores não precisam abraçá-lo, e sim passar suporte aos atletas.

Questionado sobre a pressão que vem sofrendo, Luxemburgo disse que está tranquilo e acostumado com a situação. Por dois jogos seguidos, seu nome foi vaiado no anúncio da escalação do time, na Neo Química Arena.

"Estou muito feliz, tranquilo, sabia que ia ser um trabalho difícil. Não tenho problema de encarar esse trabalho, tem clubes que exigem muito do treinador, o Corinthians muito mais. Nada disso me assusta. Agora temos essa possibilidade de chegar a uma final de um torneio continental e esse torcedor do Corinthians abraça o time, não precisa me abraçar. Vai ser muito importante eles estarem aqui e abraçarem os jogadores, fazendo isso aqui um caldeirão, uma situação difícil para o adversário. Sentir esse calor humano, que vai para dentro do jogo. As vaias não me preocupam, faz parte do trabalho. É uma questão de sensibilidade, mas é difícil, não vou conquistar isso. É muito pautado no resultado. Gostaria que nosso trabalho fosse melhor, bem melhor, mas infelizmente não foi da forma que queria. Queria estar disputando a final da Copa do Brasil, na zona de Libertadores", iniciou Luxa em entrevista coletiva.