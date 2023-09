Guarani perde para o CRB e tem vice-liderança da Série B ameaçada

Também neste sábado, a Chapecoense recebeu o Ceará e empatou em 1 a 1. Os mandantes abriram o placar com Giovanni Pavani e os visitantes deixaram tudo igual no final com gol de Luiz Otávio. Agora, a Chape tem 28 pontos e fica em 17º. Já o Vozão vai para 42 pontos e está em 11º.

O jogo

A equipe do CRB foi superior ao longo de todo o primeiro tempo e foi o time com mais posse de bola e mais finalizações. Apesar de fazer valer seu mando de campo nos primeiros 45 minutos e incomodar o vice-líder Guarani, o clube alagoano não balançou as redes na etapa inicial.

Logo no começo do segundo tempo, no entanto, Lucas Lima acertou um belo chute de longa distância e inaugurou o marcador para o CRB, aos quatro minutos. Depois disso, o CRB conseguiu controlar a partida e minimizar as chances criadas pelo adversário. Com isso, a equipe da casa garantiu os três pontos em um duelo equilibrado diante do Guarani.