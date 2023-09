Gil responde sobre renovação e destaca comprometimento no Corinthians

Autor do gol da vitória do Corinthians contra o Botafogo, o zagueiro Gil, de 36 anos,tem contrato até o final do ano. Segundo o defensor, ainda não houve conversa para estender o vínculo. Na sequência, ele destacou o comprometimento no Timão.

"Não teve conversa. Vivo o dia a dia do Corinthians, me comprometo sempre. Todos que estão no clube sabem da minha dedicação. Tenho contrato até 31 de dezembro e vou seguir fazendo meu melhor, independentemente do que aconteça", afirmou em entrevista após o jogo.

Por conta da temporada abaixo, Gil, um dos líderes do elenco, vêm sendo criticado por parte da torcida. No momento, o zagueiro é titular absoluto ao lado de Lucas Veríssimo.