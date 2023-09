Gil iguala temporada mais artilheira desde retorno ao Corinthians; confira

"O mais importante é que, diante de todas as críticas, vocês nunca me viram falar que quero sair do clube, que estou no DM, que não quero jogar. Sou homem o suficiente para poder saber o clube que eu jogo, o que eu represento, não só para os torcedores, como para minha família. Todos sabem do meu empenho. Críticas fazem parte do futebol, mas quando passa para as críticas pessoais fica mais complicado. Mas sabemos como funciona e continuo trabalhando da mesma maneira", comentou Gil em contato com os repórteres, após a vitória diante do Botafogo.

"Fico feliz pelo gol, por contribuir. O mais importante é sair com a vitória, nós trabalhamos, conversamos depois do jogo contra o Grêmio. O gol ajuda, mas a vitória nos dá uma condição melhor para trabalhar. Terça temos jogo importante", completou o zagueiro.

Neste momento, Gil é titular absoluto do Corinthians ao lado de Lucas Veríssimo. O camisa 4 possui 47 jogos na temporada, também com três assistências.

Somando as duas passagens pelo Timão, o zagueiro possui 430 jogos, sendo 421 como titular. O beque conquistou Campeonato Paulista (2013), Recopa (2013) e Campeonato Brasileiro (2015) na sua primeira passagem.

A tendência é que Gil comece jogando contra o Fortaleza, nesta terça-feira, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.