Fortaleza aprova criação da SAF após votação em assembleia geral

Em assembleia geral neste sábado, sócios-torcedores e sócios-proprietários do Fortalezavotaram pela mudança no estatuto do time e criação da SAF. A votação teve início às 8h30 (de Brasília) e foi encerrada somente às 15h30, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

Ao todo, 1256 sócios votaram - um recorde do clube -, com 1195 votos (95,14%) a favor do estabelecimento da Sociedade Anônima do Futebol no time. 1202 (95,70%) sócios também aprovaram a mudança do estatuto social do Fortaleza.