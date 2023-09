Flamengo encerra preparação para a final da Copa do Brasil e viaja para São Paulo

Final de preparação para a final da @CopaDoBrasilCBF! Logo mais o Flamengo segue viagem para SP! ??#VamosFlamengo ?: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/FkKmIg4fre ? Flamengo (@Flamengo) September 23, 2023

Em fotos divulgadas nas redes sociais do Mengão, o meia Giorgian De Arrascaeta viajou com o restante do elenco e da comissão. Dessa forma, a tendência é que o uruguaio seja titular no meio-campo carioca na final. O atleta está totalmente recuperado de uma lesão no bíceps femural da perna esquerda e, após não jogar a ida, estará presente na volta.

