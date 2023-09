Expulso pela primeira vez na carreira, Rodri desfalca o City por três jogos; entenda

O volante Rodri foi expulso na vitória deste sábado do Manchester City por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League, e virou um grande problema para sua equipe. O meio-campista agrediu Gibbs-White e foi mais cedo para o vestiário pela primeira vez na carreira.

Pelo regulamento do Campeonato Inglês, jogadores que receberem cartão vermelho direto pegam três jogos de suspensão automaticamente. Com isso, o espanhol não fica á disposição do técnico Pep Guardiola diante de do Newcastle, pela Copa da Liga Inglesa, e contra Wolverhampton e Arsenal, ambos pelo campeonato nacional.