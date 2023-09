Ex-Palmeiras marca contra, mas Juventus perde do Sassuolo no Italiano

A Juventus perdeu do Sassuolo por 4 a 2, neste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, no Città del Tricolore. Apesar do gol contra do lateral ex-Palmeiras, Matias Viña, os mandantes conseguiram se recuperar na partida, com os tentos anotados por Laurienté, Berardo, Gatti (contra) e Pinamonti. Chiesa marcou para os visitantes, mas não impediu o tropeço.

Com a derrota, os comandados de Massimiliano Allegri tiveram a primeira derrota no torneio. No momento, a equipe está na quarta colocação, com 10 pontos. Em seu próximo compromisso, o time enfrenta nessa terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no Juventus Stadium.

Do outro lado, o Sassuolo subiu para a 11ª colocação, com seis pontos. Na próxima rodada, o clube de Viña encara a Inter de Milão, nessa quarta-feira, no mesmo horário, no Giuseppe Meazza.