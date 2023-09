Everson valoriza vitória do Atlético-MG e destaca luta por vaga na Libertadores

"Uma boa vitória, seguimos somando na competição, nos aproximando mais do G4 e do G6 para conseguirmos terminar o campeonato na Libertadores ou na Pré-Libertadores, que é o objetivo do clube. Infelizmente, foi o que sobrou para nós no ano.", completou.

Classificação e jogos Brasileirão

Com o triunfo, o Galo se aproximou do G6 da competição. O time do técnico Felipão está na nona colocação, com 37 pontos, três a menos que o Athletico-PR, que abre a zona de classificação à Libertadores.

O Atlético-MG volta a campo agora no próximo sábado (30), quando visita o Internacional, às 21h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.