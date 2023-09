Entenda por que o Santos "correu" para renovar com Patati, que deve ganhar mais espaço

Até o momento, o atacante soma 10 partidas no time de cima, sendo oito em 2023 e duas em 2022. Na base, são 26 aparições e 20 bolas na rede.

Agora, com um contrato maior, a tendência é que o Menino da Vila passe a ganhar mais espaço no Santos, que tenta fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro e busca soluções para o ataque.

Weslley Patati costuma atuar pela ponta direita, setor que ainda não nenhuma unanimidade no elenco alvinegro até o momento. Mendoza, Soteldo e Lucas Braga têm preferência pela esquerda. Assim, em diversos jogos, algum dos três é improvisado na direita.

Agora, portanto, o atacante pode passar a ganhar mais espaço no Santos. O time volta a campo no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).