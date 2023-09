Em números, Arrascaeta pode fazer a diferença na final da Copa do Brasil

Em destavantagem na decisão da Copa do Brasil, o Flamengo terá que superar o São Paulo e a pressão no estádio do Morumbi para assegurar o segundo título consecutivo na competição. Muito da virada do time carioca pode passar pelos pés do meia Arrascaeta.

Lesionado, o uruguaio não atuou no jogo de ida no Maracanã. Ele vinha em tratamento de uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda e recebeu a liberação para treinos nesta semana. No entanto, sua presença como titular na capital paulista ainda é uma incógnita.

Para o setor ofensivo do Flamengo, Arrascaeta traz uma boa contribuição. Desde que chegou ao clube em 2019, segundo dados do OGol, o meia já marcou 60 gols e deu 78 assistências - ou seja, ele participou ativamente de 138 gols do Rubro-Negro neste período. Só em 2023, são oito gols e 12 assistências.