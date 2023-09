São Paulo coloca dirigível para sobrevoar cidades paulistas antes de final

Em uma ação de marketing, o São Paulo colocou um dirigível do clube para sobrevoar as principais cidades do estado na véspera da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O jogo está marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi.

O dirigível iniciou seu percurso às 8h da manhã deste sábado, em São Carlos, a cerca de 230 km da capital. Ele ainda passou por Rio Claro, Limeira, Americana, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí antes de chegar em São Paulo, por volta das 13h.