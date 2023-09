Diniz justifica Gerson na Seleção, celebra volta de Vini Jr. e defende manutenção de Richarlison

Lucas Paquetá, por sua vez, segue de fora. O meia do West Ham agrada Fernando Diniz. mas está sendo investigado por pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por um suposto envolvimento em apostas esportivas

"É um jogador que eu adoro. As pessoas adoram ele também. É uma pessoa muito fácil de se tratar. Esperamos que tudo ocorra bem. É o momento que ele possa resolver. Torcemos para que esteja perto do fim e que possamos convocar ele o mais rápido possível", declarou.

A Seleção encara a Venezuela no dia 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, pela terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e 2026. Já no dia 17, o desafio é contra a seleção uruguaia, às 21 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada do torneio.

A equipe de Fernando Diniz está com 100% de aproveitamento na corrida por uma vaga no Mundial. O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém-PA, e superou o Peru por 1 a 0, em Lima. Com isso, o time está na liderança, com seis pontos.

Veja outros trechos da coletiva de Diniz

Torcida