De Jong tem lesão constatada no tornozelo e vira desfalque de peso para o Barcelona

LATEST NEWS | Tests carried out have shown that Frenkie de Jong has a high right ankle sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/LfsJNUObbI

? FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2023

Diante dessa possibilidade, de Jong perderia, ao menos, cinco jogos de La Liga, além de dois duelos pela fase de grupos da Champions League - diante de Porto e Shaktar Donetsk. O meio-campista é peça-chave no esquema tático do técnico Xavi, que precisará quebrar a cabeça para montar uma nova escalação com o desfalque.

Com a virada nos minutos finais contra o Celta de Vigo, o Barcelona chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com 16 pontos, os mesmos do Girona (ficando à frente pelo saldo) e um a mais que o rival Real Madrid. O clube merengue, no entanto, ainda entra em campo nessa rodada e pode voltar ao topo da tabela.