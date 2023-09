Corinthians sub-17 e sub-15 perdem pelo Paulistão, mas avançam às quartas na liderança

Hoje é dia dos #FilhosDoTerrão Sub-15 e Sub-17 na Fazendinha! ? ? Red Bull Bragantino ? 9h ? Paulista Sub-15 (6ª rodada - 3ª fase) ? Juventus ? 11h ? Paulista Sub-17 (6ª rodada - 3ª fase) ? Transmissão do Universo SCCP! #CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/VcVtiJx9Ko ? Corinthians (@Corinthians) September 23, 2023

Os três gols do duelo saíram na segunda etapa, com a Juventus-SP abrindo o placar, aos dez minutos, quando Matheus empurrou para o gol. Na sequência, aos 27, o Timãozinho deixou tudo igual, com Kauã. Porém, João Paulo reconquistou a vantagem no marcador, aos 39, e decretou a vitória para o time do bairro da Mooca.

Agora, ambas categorias buscam se recuperar para o restante da competição. Na próxima fase, o Paulistão entra nas quartas de finais.