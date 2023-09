Com oito gols nos últimos 10 jogos, Santos mira melhora ofensiva na reta final do Brasileirão

Considerando apenas os jogos do Brasileirão, são 23 gols em 24 rodadas. Assim, o Alvinegro Praiano tem o quarto pior ataque do torneio, ao lado de Cruzeiro e Cuiabá. Apenas Inter e Goiás, ambos com 20, são piores.

Apesar dos números ruins, Marcos Leonardo vem conseguindo se destacar e é a grande esperança do clube. O atacante já soma 17 bolas na rede na temporada. Na liga nacional são nove. Desta forma, ele é o terceiro maior goleador da competição, atrás de Tiquinho Soares, do Botafogo (13), e Vitor Roque, do Athletico-PR (11).

O Santos volta a campo no dia 1º de outubro, quando recebe o Vasco, pela 25ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 16 horas (de Brasília).

O Peixe está na 17ª colocação, com 24 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento.