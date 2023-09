Com hat-trick e assistências de Kane, Bayern atropela Bochum pelo Alemão

O Bayern de Munique segue invicto no Campeonato Alemão. Pela quinta rodada da Bundesliga, o clube goleou o Bochum, por 7 a 0, na Allianz Arena, com gols de Choupo-Moting, de Ligt, Harry Kane (três vezes), Sané e Mathys Tel.

Com esta vitória, os bávaros seguem na liderança do Alemão, com 13 pontos conquistados, um a mais que o vice-líder Stuttgart. O Bochum, por sua vez, tem três e está na 15ª posição.

Ambas as equipes retornam a campo no próximo sábado. O Bayern visita o RB Leipzig, às 13h30 (de Brasília), e o Bochum duela com o Borussia Monchengladbach, às 10h30. Antes, na terça-feira, a equipe de Thomas Tuchel estreia na Copa da Alemanha diante do Preussen Munster.