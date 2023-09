Com gol de Rafael Leão, Milan bate Hellas Verona pelo Campeonato Italiano

Na manhã deste sábado, pela quinta rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu o Hellas Verona no San Siro. O time de Milão bateu os visitantes pelo placar mínimo de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Rafael Leão logo no início.

Com o resultado, o Milan chegou aos 12 pontos após cinco jogos e igualou a pontuação do maior rival, a Inter de Milão. No entanto, os nerazzurri ainda jogam nesta rodada e podem voltar a liderar isoladamente a competição. A vitória também foi importante para dar confiança ao Milan, que estava há dois jogos sem vencer.

O Hellas Verona, do outro lado, caiu para a nona posição e manteve seus sete pontos somados até o momento. A equipe vai para sua segunda derrota no torneio italiano e figura na metade da tabela de classificação. A sequência, porém, preocupa - já são três partidas seguidas sem vencer.