Com Gerson, Diniz convoca Seleção Brasileira para enfrentar Venezuela e Uruguai; veja lista

Além disso, Vinícius Júnior está de volta após ser cortado na última data Fifa. O atacante está recuperado de uma lesão muscular sofrida no começo de agosto.

A Seleção encara os venezuelanos no dia 12 de outubro, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, pela terceira rodada das Eliminatórias. Já no dia 17, o desafio é contra a seleção uruguaia, às 21 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada do torneio.

A equipe de Fernando Diniz está com 100% de aproveitamento na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. O Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1, em Belém-PA, e superou o Peru por 1 a 0, em Lima. Com isso, o time está na liderança, com seis pontos.

Confira a lista completa dos convocados de Fernando Diniz para a Seleção Brasileira:

Goleiros: