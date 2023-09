São Paulo perdeu apenas 3 vezes no Morumbi por 2 gols de diferença em 2023

Em vantagem na final da Copa do Brasil, o São Paulo tem o benefício do empate na volta, contra o Flamengo, no Morumbi. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, em 2023, o Tricolor perdeu três vezes na casa são-paulina por dois gols de diferença, resultado que daria o título ao Rubro-Negro.

Portanto, o cenário é favorável para o clube do Morumbi. Das três derrotas como mandante, apenas uma foi pelo mata-mata nacional, sendo que a torcida terminou celebrando a classificação nos pênaltis.

Em 19 partidas, o São Paulo tem 13 vitórias, dois empates e quatro reveses. O primeiro tropeço do time com o comandante à beira do gramado, em casa, foi nas oitavas de finais da copa nacional, em derrota por 3 a 1 para o Sport.