Com dois de Lewandowski, Barcelona vira no fim contra o Celta de Vigo pelo Espanhol

Neste sábado, o Barcelona recebeu o Celta de Vigo no Estádio Olímpico Lluís Companys pela sexta rodada do Campeonato Espanhol e venceu de virada por 3 a 2. Jorgen Strand Larsen e Anastasios Douvikas marcaram pelos visitantes, enquanto Robert Lewandowski anotou dois gols e João Cancelo virou para o Barça.

Com o resultado, o Barcelona chega a 16 pontos conquistados e permanece na liderança da La Liga. Já o Celta segue com quatro pontos no campeonato e está na 17ª colocação no momento, uma acima da zona de rebaixamento.

Agora, o Barcelona volta a campo na próxima terça-feira, às 16h30 (de Brasília), contra o Mallorca fora de casa. Já o Celta encara o Alavés na quinta-feira, às 14 horas, dentro de seus domínios.