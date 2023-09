Calor excessivo preocupa São Paulo antes da final; saiba como clube se prepara

"Uma situação que estamos preocupados há algum tempo. Há mais de dez dias estamos fazendo um processo de hidratação muito forte com os jogadores, tentando prevenir e melhorar a totalidade do aproveitamento do grupo em relação a tudo isso. Realmente sabemos que pode ser um dia muito quente, estamos tentando fazer isso justamente para darmos as melhores condições aos jogadores", comentou Dorival Júnior.

Após a vitória por 1 a 0 no Maracanã, o São Paulo terá a vantagem de jogar pelo empate neste domingo para ficar com o título da Copa do Brasil. Uma derrota por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Resta saber como o forte calor na capital paulista afetará os comandados de Dorival Júnior.

"Não dá para você entender aquilo que será a partida. Por isso, tudo o que puder ser feito, estamos tomando todo o cuidado possível para que não passemos do ponto ou deixemos alguma coisa para trás, para fazer com que essa decisão seja a decisão da vida do São Paulo nesse momento, até porque já faz algum tempo que não temos uma possibilidade como essa. Temos que fazer de tudo para que as coisas aconteçam. Tudo o que está ao nosso alcance estamos tentando fazer", concluiu o treinador são-paulino.