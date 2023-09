Bruno Lage pede apoio da torcida do Botafogo após sequência de derrotas

Classificação e jogos Brasileirão

"Agora é a hora de puxar para cima. Os jogadores puxaram para cima durante o campeonato, mas precisam do torcedor do Botafogo, que é apaixonado. Peço que acreditem como nós. É o momento de estarmos todos juntos", disse.

Bruno Lage lamentou a derrota, principalmente por ter que atuar com um jogador a menos desde os 25 minutos do primeiro tempo. Marçal foi expulso após revisão do VAR, por solada em Pedro em uma disputa de bola.

"É um resultado inglório, estávamos tendo uma boa atuação até a expulsão. Não vamos desistir. É contra tudo e contra todos", declarou.

Considerando também a Copa Sul-Americana, o Botafogo vem de quatro derrotas seguidas depois de ser eliminado pelo Defensa y Justicia nas quartas de final do campeonato. Está é a pior sequência do time carioca no ano.