Brasil se recupera, vence Bélgica e segue na briga pelo Pré-Olímpico

O último compromisso será neste domingo, às 7h25 (de Brasília), contra o Japão. pic.twitter.com/k1zmVc2fHk

? CBV (@volei) September 23, 2023

O jogo entre Brasil e Bélgica

O jogo foi praticamente dominado pela Seleção Brasileira. Ainda em recuperação psicológica após a triste perda de Walewska, o time começou tomando um susto e viu a Bélgica abrir 4 a 1. No entanto, o técnico conseguiu organizar a equipe e, com três aces no set, as brasileiras viraram e venceram o primeiro com parcial de 25/18.

O segundo foi ainda mais tranquilo para as jogadoras. Ao contrário do início do primeiro set, no segundo o Brasil impôs seu jogo contra as belgas e não deu espaço para que elas pudessem sequer esboçar uma reação. Assim, mais um set vencido, desta vez por 25/14.