Botafogo-SP e Tombense empatam sem gols pela Série B

As duas equipes passaram em branco na primeira etapa, que não teve grandes emoções. O Botafogo criou a primeira oportunidade do jogo, com Ivonei, mas foi o Tombense que teve as melhores chances do jogo, com Marcelinho e Matheus Frizzo. Sem conseguir furar as defesas adversárias, os dois times foram para o intervalo com o empate sem gols.

O segundo tempo já foi bem mais movimentado para os dois lados. Tanto Tombense quanto Botafogo conseguiram criar ofensivamente, mas tiveram muita dificuldade no último toque. Apesar das tentativas, os goleiros dos dois times pouco trabalharam para defender as poucas finzalizações no alvo.