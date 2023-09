Bahia dá sequência à preparação para duelo diante do Flamengo pelo Brasileiro

Na manhã deste sábado, o elenco do Bahia deu sequência à preparação para o confronto contra o Flamengo. Os dois times se enfrentam no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília). A partida, válida pela abertura da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Maracanã.

A equipe comandada pelo treinador Rogério Ceni iniciou os trabalhos desta manhã no CT Evaristo de Macedo assistindo a um vídeo no auditório. Em seguida, partiram para as atividades físicas e fizeram trabalhos de ativação na academia do centro de treinamentos.

Já na segunda parte do trabalho, Ceni comandou um treino coletivo e, para isso, pôde contar com a presença de quatro jogadores da base do Bahia que participaram da atividade: o volante Wendell Passos e os atacantes Ruan, Kennedy e Canela.