Arias e Ganso participam de treino do Fluminense

O elenco do Fluminense voltou aos treinos após a vitória sobre o Cruzeiro. O técnico Fernando Diniz iniciou a preparação visando o duelo de ida contra o Internacional, pela semifinal da Libertadores, no Maracanã.

Os tricolores tiveram boas notícias para a partida. Isso porque os meias Arias e Ganso foram a campo com o restante do elenco.

Os dois jogadores foram ausência no meio de semana por estarem em recuperação de lesão. No entanto, a presença de Arias e Ganso no treino indica que ambos devem estar em campo contra o Inter.