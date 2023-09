Após vitória, Corinthians inicia preparação visando a semifinal da Sul-Americana

Neste sábado, o Corinthians começou a preparação para a partida de ida da semifinal da Sul-Americana, contra o Fortaleza. O Timão vai embalado após conseguir bater o Botafogo por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, graças ao gol do zagueiro Gil.

Por conta do resultado, os comandados de Vanderlei Luxemburgo estão na décima posição, com 30 pontos. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no triunfo, na última sexta-feira, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT.