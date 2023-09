Após derrota contra o Grêmio e treino em Porto Alegre, elenco do Palmeiras ganha folga neste sábado

Depois de perder para o Grêmio por 1 a 0 no Rio Grande do Sul, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e treinar em Porto Alegre na manhã de sexta-feira, o Palmeiras ganhou uma folga neste sábado (23).

Após o retorno para São Paulo ? o Verdão não voltou para a capital paulista logo depois do jogo por conta de uma limitação no horário de funcionamento do aeroporto da capital gaúcha, devido a uma reforma no local ?, nada de trabalhos imediatos na Academia de Futebol, portanto.

