Aniversariante, Calleri recebe ovada do elenco do São Paulo antes de final

O último treino do São Paulo no CT da Barra Funda antes da final da Copa do Brasil teve clima de descontração. Aniversariante de hoje (23), Calleri foi homenageado pelo elenco com uma tradicional ovada na véspera da decisão.

Nas imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, o argentino, que completou 30 anos, foi fotografado recebendo ovos e farinha na cabeça. Uma outra foto mostra o jogador completo de sujeira.

No total, Calleri soma 60 gols marcados em 155 jogos com a camisa do São Paulo. O atacante, que nunca venceu um título pela equipe, busca sua primeira conquista para se consagrar um ídolo do Tricolor. Ele foi o autor do único gol do time no primeiro duelo da final, contra o Flamengo.