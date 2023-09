Alan Patrick se vê como líder no Internacional e fala em "fazer história" com o clube

O Internacional segue preparação para o jogo de ida da semifinal da Libertadores diante do Fluminense, que acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O meia Alan Patrick falou da vontade de fazer história com a camisa colorada e discorreu sobre as lideranças no elenco.

"Acredito que um grupo tem vários tipos de líderes, e o nosso grupo é assim. Isso deixa a equipe fortalecida, porque a gente se cobra no dia a dia para que possa trabalhar forte e buscar os nossos objetivos. Tenho essa responsabilidade, encaro ela de frente e espero, junto com os meus companheiros e o nosso treinador, seguir passo a passo e fazer história com essa grande camisa", disse o atleta.