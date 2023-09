Xavi confirma renovação de contrato com o Barcelona

?? Xavi: "My renewal was settled days ago. We reached an agreement a few days ago and it'll be announced shortly. I'm happy." pic.twitter.com/HFRn2SYVGW

Xavi começou sua carreira como treinador em 2019, quando assumiu o Al-Saad, do Catar. Em novembro de 2021, deixou o clube para assinar com o Barcelona.

No momento em que chegou, o Barça não vivia uma grande fase. Ainda assim, depois de assumir a equipe na nona colocação, conseguiu terminar com o vice-campeonato espanhol. Na última temporada, o treinador se consagrou campeão da La Liga e da Supertaça da Espanha.

Um dos principais desafios de Xavi foi a mudança de gerações pela qual o Barcelona está passando. Grandes nomes como Sergio Busquets, Gerard Piqué e Jordi Alba deixaram o clube. Por outro lado, Robert Lewandowski, João Félix e João Cancelo chegaram para reforçar. Rodi, Pedri, Lamine Yamal e Ronald Araujo, formados na base do Barça, passaram a assumir papéis importantes no elenco.