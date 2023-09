"Voleibol em luto": ex-companheiras lamentam morte de Walewska, campeã olímpica pelo Brasil

"Que dor... que perda! Ainda difícil de acreditar... Você era energia e luz por onde passava! Foi um exemplo como atleta e ainda mais como pessoa! Estou com o coração partido e ainda anestesiada. Que Deus a receba em Seus braços de amor! Descanse em paz, Wal!, escreveu Thaísa.

"Quero lembrar de você assim... guerreira, obstinada, exemplo de disciplina, força e inteligência. Ainda bem que tive tempo de dizer pra você olhando nos seus olhos o quanto eu a admirava. Você sempre foi uma líder, um exemplo para a nossa geração e para todas as outras que vierem. Só quem esteve em 2008 sabe da sua importância para realizar aquele feito aliás, as 12 são as mulheres mais admiráveis da minha vida e acabamos de perder uma das maiores. Você vai muito cedo, tinha muita elegância para espalhar fora das quadras também. Se você estava em sofrimento, agora passou e você já está nos braços do Pai mas se for algo diferente disso, o universo nos mostrará e mesmo assim você estará ao lado de Deus. Tenha paz eterna! Obrigada por fazer parte de toda a nossa história", publicou Paula.

"Walzinha, você sempre foi um exemplo para mim dentro e fora das quadras. Dor é grande demais. Agora o luto é diferente pela sua partida precoce. Força para toda sua família e amigos, descanse em paz", escreveu Sheila.

Comunidade do vôlei em luto

Além das campeãs olímpicas de 2008, as jogadoras da atual geração do vôlei brasileiro também se manifestaram, como Gabi Guimarães, Rosamaria e Pri Daroit. O técnico Bernardinho, que convocou Walewska para a Seleção pela primeira vez, mandou apoio, assim como seu filho, Bruninho, capitão do time masculino.