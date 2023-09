Vitória vence o Ituano e abre cinco pontos de vantagem na liderança da Série B

Em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B, o Vitória visitou o Ituano no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), e venceu por 2 a 0. Matheus Trindade e Iury Castilho foram os responsáveis por marcar os gols do duelo desta sexta-feira.

Com o triunfo, o Vitória se isolou ainda mais na liderança da competição. Agora, o Leão da Barra alcançou os 55 pontos e tem uma vantagem de cinco para o Guarani, segundo colocado. A equipe voltará a campo na próxima sexta-feira (29), em embate contra o Tombense.

Do outro lado, o Ituano segue sem conseguir engatar no campeonato. O clube do interior paulista ocupa a 14ª posição, com 33 pontos (seis acima da zona de rebaixamento). O próximo confronto do time será no outro sábado (30), diante do Botafogo-SP.