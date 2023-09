Vice de André Negão em eleição do Corinthians deve sair da chapa de Duilio

André Luiz Oliveira (mais conhecido como André Negão), candidato da Situação do Corinthians para a eleição presidencial de novembro, já tem nomes em mente para compor sua candidatura. Um dos vice-presidentes de sua campanha deve sair da chapa 22 (Preto no Branco), na qual Duilio Monteiro Alves faz parte.

Nos últimos dias, o grupo considerado situacionista oficializou apoio a André. O candidato inclusive se reuniu presencialmente com nomes da Situação, como o atual presidente Duilio, recentemente.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que dois integrantes da Preto no Branco estão sendo cotados para um dos cargos de vice-presidente de André Negão: Donato Votta, diretor do Departamento de eSports, e Jorge Kalil, vice- presidente no mandato de Roberto de Andrade e diretor adjunto do clube na segunda passagem de Andrés Sanchez.