Veja os times com pior aproveitamento no Brasileirão no 2º semestre

Pressão no Botafogo ou desespero no Corinthians?

Os Colorados encabeçam a lista com 25% de aproveitamento. Na 12ª posição, com 29 pontos, o Inter soma uma vitória, seis empates e cinco derrotas no segundo semestre. Com foco na disputa da Libertadores, o time de Mano Menezes caiu quatro posições desde julho.

Em seguida, o América-MG aparece com 27,3% de aproveitamento. Em 19º, com 17 pontos, o Coelho não perdeu posições, mas também não conseguiu fugir da zona de rebaixamento. Ao todo são duas vitórias, três empates e seis derrotas no segundo semestre.

Finalista da Copa do Brasil e eliminado nas quartas de final da Sul-Americana, o São Paulo dividiu a sua atenção e teve o terceiro pior aproveitamento do Brasileirão no segundo semestre, com 30,3%. Na 13ª colocação, com 28 pontos, o Tricolor venceu duas, empatou quatro e perdeu cinco para cair duas posições.