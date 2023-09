Vasco tem a segunda melhor campanha do returno e lidera várias estatísticas; veja números

O Vasco tem a segunda melhor campanha do returno do Campeonato Brasileiro - atrás apenas do Fortaleza - e lidera uma série de estatísticas nesse período. São três vitórias, um empate e uma derrota em cinco jogos, conquistando 10 pontos de 15 possíveis.

De acordo com dados levantados pelo Sofascore, o Cruzmaltino, desde a 20ª rodada, tem o melhor ataque com 11 gols, o melhor saldo (seis) e o melhor aproveitamento em casa: 100%, com 68% somando também jogos fora. Ainda, é o segundo time com mais chances claras (16) e também é o que mais converteu essas oportunidades (oito).

Confira todos os jogos e resultados do Vasco no returno do Brasileirão: