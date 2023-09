Torcedor do Flamengo conta sua versão sobre briga com Marcos Braz: "Em nenhum momento ameacei ele ou a filha dele"

De acordo com o torcedor, ele apenas cobrou a saída de Marcos Braz do Flamengo, mas não o ameaçou e não ofendeu a filha do vice-presidente. Em coletiva na última quarta-feira, Braz afirmou que a briga começou depois que o torcedor o ameaçou e o ofendeu ao lado da filha dele.

"As palavras exatas que eu disse para ele foram: 'Marcos Braz sai do Flamengo'. Falei exatamente isso e virei as costas, em nenhum momento ameacei ele ou a filha dele", disse Leandro Campos.

Segundo o torcedor, depois de pedir a saída de Braz do clube carioca, o vice-presidente foi até ele e iniciou as agressões. Durante a confusão, Leandro foi mordido na virilha e agredido por colega de Marcos Braz.

"Eu virei as costas e saí andando, a lojista gritou que ele estava correndo atrás de mim. Quando eu virei ele já estava vindo atrás de mim, de punho cerrado. Eu virei para ele e fui dando passos para trás, ele se desequilibrou e caiu. Ele caiu sobre a minha perna e foi o momento que ele me puxou, veio para a minha virilha e me mordeu. E foi isso, o amigo dele ainda meu chutou, se não fossem os seguranças talvez fosse até pior. Em nenhum momento eu agredi ele, até porque não tinha como, o amigo dele estava me chutando", afirmou o torcedor.