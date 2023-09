Técnico do Flamengo, Sampaoli perdeu todos os jogos contra o São Paulo como visitante

O São Paulo tem mais um motivo para acreditar no título da Copa do Brasil. O técnico do Flamengo, adversário da equipe na final, Jorge Sampaoli tem um péssimo retrospecto como visitante diante do Tricolor.

Ao longo de sua carreira, o treinador enfrentou o Tricolor fora de casa em três oportunidades. E foi derrotado em todas as partidas.

Em 2012, sob o comando da Universidad de Chile, Sampaoli perdeu para o São Paulo por 5 a 0, no Pacaembu, em um jogo válido pelas quartas de final da Sul-Americana. Sete ano depois, em 2019, o técnico que estava à frente do Santos foi derrotado por 3 a 2, no Morumbi.