Botafogo: Tchê Tchê fala em "sinal de alerta" após terceira derrota seguida

"O time que segue a gente também tropeçou. Então, segue a mesma diferença de pontos, com uma rodada a menos. Vamos manter a cabeça boa, descansar e trabalhar para o próximo jogo", afirmou o atleta do Botafogo.

Corinthians 1 x 0 Botafogo.



O jogador, que atuou em quatro posições no decorrer do confronto e foi elogiado pela atuação, ainda declarou que preferiria ter saído com os três pontos. "Com certeza trocaria os elogios pela vitória, mas infelizmente não foi possível hoje", concluiu.

O Botafogo retorna a campo apenas no dia 02 de outubro, uma segunda-feira. O Alvinegro carioca recebe o Goiás, no Nilton Santos, às 20 horas (de Brasília), pela 25ª rodada, em busca de uma vitória para voltar a somar pontos na competição e manter a liderança sem sustos.