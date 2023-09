Sport x Londrina: veja informações e onde assistir ao jogo válido pela Série B

O técnico Enderson Moreira ainda não sabe se poderá contar com o lateral-direito Eduardo. Com dores no músculo posterior da coxa direita, o defensor está sob olhares do departamento médico e tem uma reavaliação diária. Caso não possa estar em campo diante do Tubarão, Roberto Rosales deve ganhar a vaga.

? Sport Club do Recife (@sportrecife) September 20, 2023 Já o Londrina vive uma situação completamente contrária do seu adversário. Afundado na zona de rebaixamento, o Tubarão não vence há seis jogos, desde que derrotou o Vitória por 2 a 0, no dia 7 de agosto. Desde então, foram dois empates e quatro derrotas. O time coleciona apenas um triunfo nos últimos 11 compromissos na Série B.