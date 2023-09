Seleção da Alemanha oficializa a contratação do técnico Julian Nagelsmann

A seleção da Alemanha oficializou, nesta sexta-feira, a contratação do técnico Julian Nagelsmann, ex-Bayern de Munique e RB Leipzig. O contrato foi assinado com validade até junho de 2024.

O novo comandante será o responsável por treinar a equipe durante a Eurocopa de 2024, que será disputada em território alemão, e foi unanimidade entre os diretores do time nacional. Ele chegará para suprir a vaga de Hansi Flick, demitido por conta dos maus resultados recentes.

"Temos uma Eurocopa no nosso próprio país. Isso é algo especial - algo que acontece a cada poucas décadas. Tenho um grande desejo de me sagrar campeão neste desafio. Seremos um grupo muito unido no próximo ano", disse Nagelsmann, em suas primeiras palavras ao assumir o time.