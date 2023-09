Secretaria de Segurança Pública de São Paulo prende 28 pessoas graças à biometria facial do Palmeiras

"Trata-se de uma ação da área de inteligência policial com a finalidade de deixar o local do evento mais seguro, impedindo o acesso de pessoas que possam comprometer a ordem pública. Os eventos passam a contar com tecnologia de ponta e parceria entre o setor privado e público, sem nenhum custo de implantação para o estado", explicou o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite.

"Investimos na implementação do reconhecimento facial para proteger o nosso maior patrimônio, que é o torcedor do Palmeiras. Queremos que a nossa casa seja cada vez mais segura para todas as famílias que a frequentam e estamos satisfeitos em contribuir com as autoridades públicas de segurança", disse Leila Pereira, presidente do Alviverde.