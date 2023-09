Santos anuncia treino aberto com torcida na Vila antes de jogo do Vasco

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

A ideia do Peixe é contar com o incentivo da torcida às vésperas de uma decisão para o clube no Campeonato Brasileiro. No dia 1º de outubro, o time recebe o Vasco, pela 25ª rodada do torneio, às 16 horas.

O Alvinegro Praiano está na 17ª colocação, com 24 pontos, um a menos que o Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os cariocas estão em 18º, com 23, e possuem um jogo a menos.