Santos amarga sequência de 12 jogos seguidos sofrendo gol; veja números

Um dos tantos pontos negativos do Santos na atual temporada é a inconsistência defensiva. Nos últimos 12 jogos, a equipe sofreu ao menos um gol do adversário.

No período, o Peixe sofreu 27 tentos, sendo goleado em duas oportunidades, contra São Paulo e Fortaleza. Foram três vitórias, contra seis derrotas e dois empates.

Curiosamente, o Santos figurava entre as melhores defesas do Brasileirão logo no início do torneio. Porém, com o decorrer do campeonato, o Alvinegro Praiano caiu de rendimento.