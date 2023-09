Porto x Gil Vicente: confira onde assistir e mais informações sobre o jogo pelo Campeonato Português

A briga pela liderança do Campeonato Português segue acirrada. Pela sexta rodada, o Porto encara o Gil Vicente, neste sábado, no estádio do Dragão, às 16h30 (de Brasília).

Onde assistir: O canal por assinatura ESPN 4 e a plataforma de streaming Star+ transmitem o confronto.

Os donos da casa estão na terceira posição, com 13 pontos. O Porto está atrás de Boavista e Sporting por conta dos critérios de desempate da competição. O Dragão será o primeiro dos líderes que vai entrar em campo. Uma vitória, claro, colocaria pressão sobre os rivais.