Ponte Preta é derrotada pelo Mirassol e perde chance de se afastar da zona de rebaixamento na Série B

Na noite desta sexta-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol venceu a Ponte Preta pelo placar de 3 a 0. Os gols do confronto foram marcados por Zé Roberto, duas vezes de pênalti, e Camilo, no Estádio Moisés Lucarelli, no interior paulista.

O resultado foi importante para os visitantes. A equipe vinha de derrota fora de casa para o Criciúma e precisava vencer para voltar a somar pontos. Dessa forma, o time chegou aos 43 marcadores e poderá dormir na nona colocação, ficando a cinco pontos do G4.

A derrota, porém, foi péssima para a Ponte Preta, que segue próxima da zona de rebaixamento e não consegue respirar. O clube paulista se mantém na 15ª posição, com 33 pontos consquistados após 29 jogos. Apesar de ainda não poder entrar no Z4 nesta rodada, pode ter o mesmo número de pontos do Avaí (16º) se o Leão da Ilha vencer seu jogo.