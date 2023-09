Massa revela detalhes sobre processo contra a F1 por manipulação: 'título é meu'

O ex-piloto da Fórmula 1, Felipe Massa, decidiu falar nesta sexta-feira sobre o processo que está movimentando contra a FIA (Federação Internacional do Automobilismo). O brasileiro entrou com uma ação na justiça por conta do título de 2008, que foi conquistado por Lewis Hamilton por um ponto de diferença.

Em entrevista ao podcast 'Podpah', Massa disse que está buscando orientação jurídica para poder recorrer e conseguir o reconhecimento do campeonato.

"A gente criou um grupo muito forte de advogados em seis países diferentes para estudar o caso. Chegamos a uma conclusão de que vamos brigar até o final porque isso é completamente injusto", revelou.